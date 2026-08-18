Опасность в слюне: как комар становится переносчиком инфекций

Биолог Гниненко: Комары представляют смертельную опасность для человека. Фото: Shutterstock

Комар считается самым опасным существом для человека. Смертельную угрозу представляют инфекции, которые насекомое переносит вместе со своей слюной. Об этом РИАМО рассказал кандидат биологических наук Юрий Гниненко.

Специалист объяснил, что, когда комар садится на кожу человека и вонзает в нее свой хоботок, то тут же в тело он вспрыскивает свою слюну. Это делается для того, чтобы кровь не сворачивалась и он мог спокойно питаться.

«Проблема в том, что комары ведь не только нас рассматривают как источник пищи. Вчера он сосал кровь у какого-то зайца, потом - у кабана или оленя, а сейчас прилетел и укусил вашу руку. И вместе со своей слюной он впрыснул вам еще и тех опасных микроорганизмов, которых получил, когда сосал кровь у кого-то из этих животных», - рассказал Гниненко.

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