Новак поручил ужесточить контроль за обеспечением регионов России топливом

Новак потребовал от министерств и нефтяных компаний лучше следить за поставками горючего в субъекты РФ Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак дал указание профильным ведомствам и нефтяным компаниям еще больше ужесточить контроль за обеспечением топливом российских регионов. Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров.

Ведомства и организации должны укрепить механизмы мониторинга поставок и оперативнее реагировать на возможные сбои в снабжении. Меры направлены на стабилизацию ситуации с обеспечением бензином и дизельным топливом на всей территории страны.

Ранее руководитель Минэнего РФ Сергей Цивилев заявлял, что власти России работают над решением проблем очередей на АЗС.