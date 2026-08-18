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НовостиПолитика18 августа 2026 16:00

Новак поручил ужесточить контроль за обеспечением регионов России топливом

Новак потребовал от министерств и нефтяных компаний лучше следить за поставками горючего в субъекты РФ
Арина СЕРОВА
Новак потребовал от министерств и нефтяных компаний лучше следить за поставками горючего в субъекты РФ

Новак потребовал от министерств и нефтяных компаний лучше следить за поставками горючего в субъекты РФ

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак дал указание профильным ведомствам и нефтяным компаниям еще больше ужесточить контроль за обеспечением топливом российских регионов. Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров.

Ведомства и организации должны укрепить механизмы мониторинга поставок и оперативнее реагировать на возможные сбои в снабжении. Меры направлены на стабилизацию ситуации с обеспечением бензином и дизельным топливом на всей территории страны.

Ранее руководитель Минэнего РФ Сергей Цивилев заявлял, что власти России работают над решением проблем очередей на АЗС.