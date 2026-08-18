Новак: аграрии обеспечены топливом в достаточном объеме Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Аграрии обеспечены топливом в достаточном объеме, уборочная кампания идет штатно. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. Так он прокомментировал ситуацию в стране с бензином.

«Было отмечено, что аграрии обеспечены горючим в достаточном объеме, уборочная кампания идет штатно, северный завоз осуществляется по утвержденному графику», — резюмировал представитель правительства РФ в ходе совещания.

До этого появились комментарии от властей РФ относительно ситуации на АЗС в стране. Отмечается, что власти делают все возможное, чтобы очередей стало меньше. Также в правительстве следят за обеспечением топливом Сибири и Дальнего Востока.