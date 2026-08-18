Власти работают над обеспечением справедливых розничных цен на бензин Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Власти РФ заключают типовые соглашения с владельцами АЗС для обеспечения справедливых цен на топливо в розницу. Об этом рассказал вице-премьер Александр Новак.

«Обсудили ситуацию с топливообеспечением внутреннего рынка, в том числе в субъектах, где на сегодняшний день сложилась наиболее напряжённая обстановка», — говорится в сообщении от представителя правительства РФ.

Также на совещании он подчеркнул, что аграрии обеспечены топливом в полном объеме. Уборочная компания идет штатно. Кроме того, власти говорили, что предпринимают шаги для того, чтобы минимизировать количество очередей на заправках в регионах РФ. Минэнерго следит за поставками топливо в Сибирь и на Дальний Восток. Отмечается, что ситуация постепенно начинает выправляться.