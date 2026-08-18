Захарова: Поддерживая Украину, Запад оплачивает терроризм в Европе Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио "Комсомольская правда" высказалась о последствиях спонсорства Украины Евросоюзом. По словам дипломата, европейские лидеры своими руками оплачивают международный терроризм, который затем вспыхивает в самом ЕС.

"Как после этого, когда международный терроризм был разложен по составляющим, они спонсируют международный терроризм в центре Европы. Я имею в виду киевский режим, никакого другого определения с точки зрения их действий - убийства мирных жителей, разрушения гражданской, мирной инфраструктуры - нет. Это стилистика и форма международного терроризма", - приводит слова Захаровой KP.RU.

Дипломат подчеркнула, что её очень сильно удивляют подобные действия Брюсселя, так как в последние десятилетия все европейские лидеры только и говорили, что об осуждении терроризма. В ООН принимались разные резолюции, создавались комиссии и организации по борьбе с терроризмом, а теперь Европа сама спонсирует теракты, которые оборачиваются и против неё самой.

Ранее KP.RU сообщил, что Захарова уже давно указывала на ключевую роль Лондона в украинском терроризме.