Собянин: Москва совместно с регионами развивает транспортную систему России

Сергей Собянин рассказал, как московская билетная система внедряется в других регионах России. Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Московская билетная система работает уже в 37 регионах России - от Карелии до Приморского края. Ежедневно она обрабатывает более 4 миллионов транзакций. О том, как столица помогает другим городам развивать удобную систему оплаты на общественном транспорте, рассказал член бюро высшего совета партии «Единая Россия», мэр Москвы Сергей Собянин.

«Мы делимся этой разработкой с 2020 года. Это наш вклад в цифровизацию отрасли и развитие совместно с регионами транспортной системы России», - написал глава столицы в своем канале в мессенджере «Макс».

Сергей Собянин перечислил плюсы московской билетной системы: благодаря ей повышается прозрачность транзакций, поскольку они фиксируются автоматически, и упрощается процесс формирования отчетности для перевозчиков. Растет популярность общественного транспорта: пассажиры отмечают, что у них на выбор есть несколько способов оплаты, и это очень удобно. Например, после внедрения московской билетной системы в Новосибирске пассажиропоток в городе увеличился на 11% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

«Улучшается эффективность управления маршрутной сетью - аналитика транзакций позволяет грамотно корректировать расписание, перераспределять подвижной состав в зависимости от загруженности маршрутов и выявлять самые востребованные направления. И все это становится доступным без дополнительных инвестиций со стороны регионов. Поэтому столичной системой интересуются все больше регионов», - подчеркнул Сергей Собянин.

В 2026 году московскую билетную систему внедрили в Ивановской, Брянской и Запорожской областях. С 2022 года столица помогает развивать общественный транспорт в регионе-побратиме — Луганской Народной Республике. Из Москвы в регион привезли новое оборудование для оплаты проезда и подключили к системе крупных перевозчиков. В 465 траспортных средствах установили более 550 новых терминалов. ЛНР активно переходит на цифровые технологии, и жители охотно ими пользуются.

На сегодняшний день в рамках проекта по всей стране обновили билетную систему в более чем 23 тысячах транспортных средств. Безналичная оплата стала доступна для 65 миллионов пассажиров по всей России.

Один из самых популярных столичных сервисов - карта «Тройка». С ее помощью теперь можно оплатить проезд в более чем 20 регионах страны, где она действует на всех видах транспорта - от метро и автобусов до трамваев и электричек. Межрегиональная совместимость транспортных карт упрощает ежедневные маршруты для жителей соседних регионов и делает поездки удобными.

Развитие комфортной транспортной системы и обновление парка общественного транспорта по всей стране является одним из ключевых направлений Народной программы «Единой России». Планируется, что до 2030 года в регионы поставят 32 тысячи автобусов, трамваев и электробусов.