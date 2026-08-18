Ожоги и аллергия вместо аромата: врач предупредил об опасности поддельных духов

Поддельные духи способны вызвать химический ожог. Фото: Shutterstock.

Поддельные и разливные духи могут стать причиной раздражения кожи, аллергии и даже химических ожогов. Врач Пироговского Университета Евгений Таратухин рассказал, чем опасен парфюм неизвестного происхождения. Об этом пишет mk.ru.

«Безусловно, химические ожоги могут быть, поскольку парфюмерия кустарного производства может содержать неочищенные, токсичные растворители и душистые вещества», – объяснил Таратухин.

По словам специалиста, в поддельной продукции могут содержаться вещества в концентрациях, превышающих допустимые для качественной парфюмерии. Это способно вызвать местное раздражение или аллергию. Особенно осторожно следует относиться к духам, которые продаются без маркировки и документов, поскольку отследить их происхождение и качество бывает практически невозможно.

Химик Андрей Дорохов отметил, что масляные духи могут быть более рискованными из-за высокой концентрации ароматических компонентов и длительного контакта с кожей. Если после нанесения парфюма появились покраснение или зуд, средство необходимо сразу смыть водой с мылом. Если неприятные симптомы сохраняются, стоит обратиться к дерматологу, а при склонности к аллергии – к аллергологу.

Ранее специалисты рассказали, на что обратить внимание при выборе духов. Аромат может подчеркнуть индивидуальность, создать нужное настроение и по-новому раскрыть образ.