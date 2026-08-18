Некачественный кофе может быть опасен: как его распознать

Диетолог Соломатина: Пить кофе с запахом плесени или без аромата нельзя Фото: Вадим ПОПОВ. Перейти в Фотобанк КП

Диетолог Елена Соломатина ответила, когда кофе перестает приносить пользу и становится настоящим ядом для организма. По словам эксперта, качество напитка выдаст его вкус, если кофе слишком горький, пережаренный, а в упаковке имеются темные обгорелые зерна – это говорит о сомнительном качестве. Отсутствующий аромат, запах плесени и фасовка на подозрительных складах тоже повод отказаться от напитка.

Горький аромат проявляется при несоблюдении правил обжарки зерен, тогда выделяется канцероген акриламид, а окисленные масла становятся триггером воспалительных процессов.

- Насторожить должны слишком темные обгорелые зерна, отсутствие аромата или запах плесени и затхлости, - говорит эксперт Абзацу.

Такой напиток употреблять нельзя. Нарушение вкусовых качеств может быть не только из-за обжарки, но и при неправильном хранении. Если склад сырой, то зерна заражаются микотоксинами и афлатоксином. Они наносят удар по печени и снижают иммунитет.

Покупая кофе, нужно смотреть дату изготовления и срок годности. Товар лучше приобретать в супермаркетах или кофейнях. Зерна в фольгированной непроницаемой упаковке хранятся дольше, она защищает масла от окисления воздухом.

Еще одна важная деталь – место фасовки. Если на упаковке написано «Бразильский кофе», а адрес фасовки промзона или деревня, то возникает вопрос о происхождении зерен.

- При любых сомнениях требуйте сертификаты качества, – дала совет Елена Саломатина.