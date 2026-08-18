Shaman отказался выступить с Канье Уэстом в Петербурге

SHAMAN (Ярослав Дронов) певец Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ярослав Дронов (Shaman) отказался от предложения американского рэпера Канье Уэста выступить вместе в Санкт-Петербурге из-за разницы в музыкальных стилях. Об этом рассказал сам российский артист во время беседы с журналистами РИА Новости.

«Моя творческая позиция всегда была неизменной: либо я делаю на 100 процентов, либо не делаю вовсе. Рэп — это глубокая, мощная культура, но она не моя. Я не рос в этой стихии и не владею ее инструментами», — резюмировал Shaman.

Также он подчеркнул, что у нас в стране много рэп-музыкантов, которые пишут хорошие тексты. Дронов подчеркнул, что при желании Уэст сможет найти себе достойного соисполнителя.

Ранее KP.RU сообщил, что в октябре 2026 года Канье Уэст приедет с выступлением в Россию. Рэпер соберет концерт в Санкт-Петербурге. Причем самые дешевые билеты были раскуплены в течение часа.