Ивановская область принимает мероприятие-спутник VI Конгресса молодых ученых

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В Центре «Солярис» стартовало мероприятие-спутник VI Конгресса молодых ученых. Более 100 экспертов со всей России собрались в Ивановской области, чтобы разработать практические решения в сфере качества питьевой воды, мониторинга водных объектов и регенерации сточных вод.

К участникам обратился губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский. Он отметил, что регион заинтересован в разработках, которые можно будет применять на практике для решения актуальных задач экономики и инфраструктуры.

«Надеюсь, что ваша работа будет результативной, и вы предложите решения, которые мы потом обязательно применим на практике», — сказал глава региона.

В числе ключевых задач мероприятия — обеспечение жителей качественной питьевой водой, внедрение цифрового мониторинга экологического состояния водных объектов и создание технологий регенерации сточных вод с использованием искусственного интеллекта.

Экспертам также предстоит посетить промышленные предприятия и инфраструктурные объекты Ивановской области, чтобы изучить существующие технологии и предложить способы повысить их эффективность.

Итоги работы ученые подведут 20 августа. Мероприятие-спутник проходит в Ивановской области с 18 по 20 августа. Регион стал одним из трех субъектов России, принимающих такие площадки VI Конгресса молодых ученых.

Десятилетие науки и технологий объявлено в России по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Его ключевая задача — усилить роль науки и технологий в развитии страны, привлечь молодых исследователей и обеспечить внедрение научных разработок в реальный сектор экономики.