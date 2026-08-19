«Я жадная, чтобы делиться своим счастьем»: Марина Федункив объяснила, почему не показывает фото сына

Актриса Марина Федункив Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Актриса театра и кино Марина Федункив объяснила, что не показывает фото сына, поскольку хочет личное оставлять за кадром. Об этом она рассказала в интервью KP.RU.

Артистка отметила, что не разделяет подхода некоторых звезд, которые любят показывать снимки со своими детьми. По ее словам, она «очень жадная» в этом плане. Федункив хочется оградить свою семью от папарацци.

«Мы с мужем предпочитаем оставлять личное личным - только нашим. Когда ты постоянно на виду, хочется, чтобы было что-то, что принадлежит только вам. Для нас это и родительство в том числе. Есть люди, которые хотят делиться своим счастьем, а мы до него слишком жадные - это только наше. Поэтому пока сына не показываем», - отметила актриса.

Ранее Марина Федункив раскрыла секрет, как смогла сбросить лишние килограммы после родов. Как известно, артистка смогла похудеть почти на 20 килограмм. Как она сама призналась, регулярно посещает эндокринолога и по его рекомендациям следит за своим здоровьем.