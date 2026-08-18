На Украине заговорили о проведении выборов: Федоров сообщил о кризисе управления

Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров Фото: REUTERS.

Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров заявил о необходимости проведения выборов, несмотря на продолжающийся конфликт. Об этом он сообщил на своем YouTube-канале.

"Мы должны найти законный, безопасный и реалистичный механизм, который позволит Украине восстановить полноценный демократический процесс даже при условии длительного конфликта", - сказал политик.

Федоров подчеркнул, что граждане не могут бесконечно жить в условиях, когда не понимают причины принимаемых решений и не видят продвижения одних реформ при блокировке других.

Экс-министр назвал ситуацию на Украине системным кризисом управления. По его словам, существующая система стремится сохранять себя и сопротивляется изменениям.

Ранее заместителя главы ЦИК Сергей Дубовик заявил, что президентские выборы на Украине не удастся провести в 2026 году. Он добавил, что сначала должна завершиться активная фаза конфликта и появиться четкая линия разграничения, а затем потребуется не менее шести месяцев на подготовку к голосованию.