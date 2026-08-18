В Варшаве нашли тело оппозиционера Сергея Власенко Фото: REUTERS.

В Польше в одной из квартир обнаружили тело Сергея Власенко, оппозиционера и участника организации "Съезд народных депутатов"*. Об этом сообщил пресс-секретарь Окружной прокуратуры Варшавы Петр Скиба.

"Результаты предварительного осмотра не указывают на то, что смерть этого мужчины случилась у результате действия либо халатности третьих лиц", - цитирует его Polskie Radio.

Тело Власенко обнаружил его знакомый, который попал в квартиру через балкон. По данным радиостанции, в 1980-х годах оппозиционер был депутатом на Дальнем Востоке. В 2022 году он переехал в Польшу и получил политическое убежище.

Ранее на Украине обнаружили тело депутата. В Приморском районе Одессы в одном из автомобилей было найдено тело депутата местного депутата городского совета. По предварительной версии, политик мог совершить самоубийство.

*- организация признана террористической и запрещена на территории РФ