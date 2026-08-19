Школы Украины готовятся к кризису: первоклассников станет почти вдвое меньше

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Украинская система образования уже сейчас сталкивается с последствиями снижения рождаемости. Как стало известно корреспонденту KP.RU, в новом учебном году число первоклассников сократится на 5%.

Весной 2026 года в украинских школах обучались 3,58 млн детей, включая 255 тысяч первоклассников. Однако в новом учебном году ожидается около 243,3 тысячи первоклассников.

За первые шесть месяцев 2026 года на Украине родились 73,3 тысячи детей. Если тенденция сохранится, то новое поколение школьников к 2032 году окажется примерно на 40% меньше нынешнего первого класса.

Сокращение числа учеников может привести к закрытию малокомплектных школ, особенно в сельской местности. Дополнительным фактором остается выезд детей за границу. Около 302,9 тысячи украинских школьников учатся из других стран.

Ранее на Украине возбудили уголовное дело из-за "подпольной" школы в Киеве. Ученики числились в других школах, но посещали занятия в одном из храмов УПЦ. Там вели уроки по советским учебникам.

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