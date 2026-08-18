Цифровой рубль выходит в обращение с 1 сентября: банки России готовы к запуску

Цифровой рубль с 1 сентября запустят все системно значимые банки России Фото: REUTERS.

Все системно значимые банки России подготовили свои системы для запуска операций с цифровым рублем с 1 сентября. Об этом сообщила директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина.

"Все 12 системно значимых банков, а это более 80% платежного рынка, с 1 сентября готовы дать своим клиентам возможность открывать счета цифровых рублей и проводить операции с ними", - сказала она для РИА Новости.

Бакина добавила, что цифровой рубль является полноценной формой российской валюты. Отличие от наличных и безналичных денег заключается в том, что храниться он будет в кошельке на платформе Банка России.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что цифровой рубль не станет обязательным для граждан. Россияне смогут самостоятельно выбирать удобную форму денег. По ее словам, цифровая валюта будет обязательна только для банков и торгово-сервисных предприятий.