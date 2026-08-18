Россия назвала условия для смягчения ограничений на импорт продукции из Армении

Россия ждет от Армении план по устранению санитарных нарушений Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

Россия ждет от Армении результатов расследования выявленных нарушений в сфере ветеринарных и фитосанитарных требований. Об этом "Известиям" сообщили в Россельхознадзоре.

По данным ведомства, армянская сторона должна предоставить данные о проведенном расследовании и представить алгоритм действий для соблюдения требований Евразийского экономического союза.

В Россельхознадзоре уточнили, что сроки возможного смягчения или отмены ограничений будут зависеть от результатов работы армянских специалистов и выполнения необходимых требований.

Ранее KP.RU сообщал, что товарооборот между Арменией и Россией за первое полугодие 2026 года сократился на 21,5%. Он за период январь-май 2026 года составил $2,196 млрд, что существенно ниже показателя за аналогичный период 2025 года.