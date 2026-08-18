Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+20°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество18 августа 2026 23:57

Россия назвала условия для смягчения ограничений на импорт продукции из Армении

Россельхознадзор ждет от Армении план по устранению санитарных нарушений
Мария ПАНЮТИНА
Россия ждет от Армении план по устранению санитарных нарушений Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

Россия ждет от Армении план по устранению санитарных нарушений Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

Россия ждет от Армении результатов расследования выявленных нарушений в сфере ветеринарных и фитосанитарных требований. Об этом "Известиям" сообщили в Россельхознадзоре.

По данным ведомства, армянская сторона должна предоставить данные о проведенном расследовании и представить алгоритм действий для соблюдения требований Евразийского экономического союза.

В Россельхознадзоре уточнили, что сроки возможного смягчения или отмены ограничений будут зависеть от результатов работы армянских специалистов и выполнения необходимых требований.

Ранее KP.RU сообщал, что товарооборот между Арменией и Россией за первое полугодие 2026 года сократился на 21,5%. Он за период январь-май 2026 года составил $2,196 млрд, что существенно ниже показателя за аналогичный период 2025 года.