Три сценария будущего Украины: на сколько сократится население к 2051 году

Украина столкнулась с длительным демографическим кризисом Фото: REUTERS.

Украина столкнулась с длительным демографическим кризисом, который усилился из-за миграции, снижения рождаемости и последствий конфликта. Корреспондент KP.RU выделил несколько сценариев дальнейшего сокращения населения.

Рождаемость на Украине остается ниже уровня простого воспроизводства с 1960-х годов. Демографы отмечают, что даже самый оптимистичный прогноз не позволит Украине вернуться к прежним показателям населения.

При инерционном сценарии население Украины может сократиться до 28,9 млн человек к 2041 году и до 25,2 млн к 2051-му. При предполагаемом восстановление безопасности и возвращение части граждан, численность может составить около 33,9 млн и 31,6 млн соответственно.

Негативный сценарий предусматривает продолжение боевых действий в течение нескольких лет. В этом случае к 2041 году население может уменьшиться до 21-23 млн человек, а к 2051 году - до 17-19 млн.

Ранее KP.RU сообщал, что украинцы устали от принудительной мобилизации. В стране участились случаи угроз и нападений в отношении сотрудников ТЦК. Физическому воздействию подвергаются и "родственники людоедов".

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