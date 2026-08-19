Марочко: ВС РФ перерезают группировку ВСУ на юге от Доброполья в ДНР Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

После освобождения села Красноподолье в ДНР российские военные перерезают группировку ВСУ на южных рубежах Доброполье. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«Следовательно, мы можем теперь продвигаться с юга на Доброполье, а также двигаться в северо-западном направлении, перерезая участки и беря Доброполье в огневой мешок», — сказал он.

До этого глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что на окраинах Николаевки на славяно-краснолиманском направлении идут ожесточенные бои. В самом Красном Лимане российская армия сломила организованное сопротивление боевиков Зеленского.

Пока же, ранее рассказывал Марочко, солдаты ВСУ мародерствуют в Доброполье и угрожают жителям, а украинская полиция не реагирует на происходящее. под предлогом проверок квартир военные выламывают двери и выносят ценные вещи. В частных домах, как утверждает эксперт, забирают продукты и имущество даже при наличии хозяев.