В Госдуме рассказали, когда будет рассмотрен проект об отмене ЕГЭ в пользу итоговой госаттестации

Останина: проект об отмене ЕГЭ Госдума может рассмотреть весной 2027 года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Проект о замене Единого государственного экзамена (ЕГЭ) на государственную итоговую аттестацию в форме госэкзаменов депутаты Госдумы могут рассмотреть в весеннюю сессию нового созыва палаты парламента. С таким предположением в интервью ТАСС выступила депутат Нина Останина.

«Я думаю, что Дума девятого созыва [рассмотрит законопроект], вряд ли это будет в осеннюю сессию, наверняка это будет в весеннюю сессию», — отметила она.

В начале августа Останина, выступая с инициативой, отмечала, что действующая модель итоговой аттестации во многих случаях ориентирует образовательный процесс преимущественно на подготовку к экзамену, а не на системное освоение школьной программы. В итоге снижается роль аналитического мышления, а обучение нередко приобретает характер подготовки к выполнению типовых экзаменационных заданий.

Напомним, в Госдуме не однократно предпринимались попытки отменить ЕГЭ. Так в 2024 году партия ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, отменяющий обязательную сдачу ЕГЭ. Депутаты предложили дать возможность выпускникам сдавать вместо него обычные экзамены.