Российского оппозиционера Власенко нашли мертвым в Варшаве: прокуратура раскрыла детали

В Варшаве умер российский оппозиционер Власенко Фото: Jaap Arriens/XinHua/Global Look Press

Российский оппозиционный деятель Сергей Власенко был обнаружен мертвым в своей квартире в варшавском районе Мокотув. Прокуратура не рассматривает версию насильственной смерти. Об этом сообщает издание RMF FM.

"Российский оппозиционер Сергей Власенко был найден мертвым в квартире на Мокотове", - следует из материала.

Представитель Окружной прокуратуры Варшавы Петр Антони Скиба заявил, что предварительный осмотр не выявил признаков того, что к смерти мужчины могли привести действия или бездействие третьих лиц.

По данным издания, в ближайшее время специалисты проведут вскрытие тела и дополнительные исследования, включая токсикологическую экспертизу, чтобы установить точные обстоятельства произошедшего.

Сергей Власенко в 1980-е годы занимал должность депутата местного совета на Дальнем Востоке. Позднее он жил в Анапе, где осталась его супруга. В Польше оппозиционер получил политическое убежище.

Ранее был убит бывший депутат Верховной рады Илья Кива. К его смерти причастны два сотрудника Службы безопасности Украины. Они использовали информацию, полученную от бизнесмена Араика Амирханяна, которого обвиняют в соучастии в убийстве.

На Украине обнаружили тело политика. В Приморском районе Одессы в одном из автомобилей было найдено тело депутата местного депутата городского совета. По предварительной версии, политик мог совершить самоубийство.

Ранее KP.RU сообщал, что посол РФ в Турции Андрей Карлов был убит 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре. Посмертно ему присвоили звание Героя России.

Суд Анкары пришел к выводу, что убийство Карлова было не только терактом, но и подготовленной шпионской операцией. Преступление квалифицировано как "политический или военный шпионаж".

По данным суда, разведывательную часть покушения готовили сторонники FETO, проникшие в подразделение Национальной разведывательной организации Турции, которое занималось российским направлением. Они собирали закрытую информацию о Карлове.