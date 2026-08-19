Подлодка "Хабаровск" опередила технологии: Запад оценил носитель ядерных торпед

Носитель ядерных торпед "Хабаровск" вышел в море Фото: Li Bingxuan/Global Look Press

Атомная подводная лодка специального назначения "Хабаровск" стала объектом внимания зарубежных аналитиков. По оценкам Military Watch Magazine, судно получило технологии, которые значительно превосходят решения, используемые на существующих аналогах в мире.

Издание отмечает, что особый интерес вызывают двигательная установка и комплекс мер по снижению уровня шумности. По мнению экспертов, эти системы отличаются высокой сложностью и позволяют субмарине оставаться малозаметной для средств обнаружения при работе на глубинах около 500 метров.

"Хабаровск" создавалась как специализированный носитель для ядерного подводного беспилотного аппарата "Посейдон". Конструкция лодки рассчитана на выполнение задач, связанных с применением новых видов морского вооружения.

Подводная лодка вышла в море 17 августа для проведения испытаний. После завершения всех проверок корабль планируется включить в состав Тихоокеанского флота России. Эксперты отмечают, что появление "Хабаровска" стало одним из значимых этапов в развитии российского подводного флота.

Ранее Военно-морской флот России примет в свой состав до конца 2026 года более 20 кораблей. Главнокомандующий ВМФ адмирал флота Александр Моисеев уточнил, что флот примет подводную лодку "Пермь". Кроме того, первый атомный подводный крейсер вооружен гиперзвуковым комплексом "Циркон".

Председатель Морской коллегии Николай Патрушев подчеркнул, что за годы существования ВМФ прошел через суровые испытания. По его словам, флот доказал всему миру, что Россия является великой морской державой.

Помощник президента России отметил, что существование России напрямую зависит от наличия мощного военного флота. Как указал Патрушев, если не будет ВМФ, то нас экономически задушат.

Президент России Владимир Путин заявил, что военно-морской флот, в том числе морская пехота, играют важнейшую роль в решении задач специальной военной операции. Он добавил, что корабельные комплексы наносят разящие удары по противнику.