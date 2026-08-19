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НовостиПолитика19 августа 2026 4:18

ВСУ нарастили использование тяжелых дронов на харьковском направлении

Российские силовики отметили особенность в действиях ВСУ на харьковском направлении
Анастасия СУТОРМИНА
ВСУ нарастили использование тяжелых дронов на харьковском направлении

ВСУ нарастили использование тяжелых дронов на харьковском направлении

Фото: REUTERS.

Расчеты Вооруженных сил Украины, которые перебросили из Запорожья в Харьковскую область, увеличили использование тяжелых дронов. Это стало основным способом снабжения окруженных подразделений. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«Противник нарастил применение тяжелых коптеров силами расчетов, переброшенных из Запорожья. Для врага именно беспилотная авиация стала также основным способом снабжения своих подразделений, фактически находящихся в окружении», — сказал собеседник агентства.

Напомним, на этом фоне в Киеве и на Западе отмечают тяжелые последствия ударов Вооруженных сил России по инфраструктуре компании «Нафтогаз» и по металлургическим объектам Украины, в том числе в Кривом Роге, а также по портам Одессы.