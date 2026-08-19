«Объел все конечности и прикопал»: в Горном Алтае медведь утащил из палатки туристку

В Горном Алтае медведь утащил из палатки 29-летнюю туристку и убил. Фото: Philipp von Ditfurth/GLOBAL LOOK PRESS

Трагедия произошла на одной из туристических баз в Горном Алтае в селе Артыбаш. Там медведь напал на палатку и утащил в лес 29-летнюю туристку, где позже ее убил. Об этом со ссылкой на экстренные службы сообщает ТАСС.

«Отдыхали на туристической базе в палатке. Пришел медведь, вытащил девушку из палатки, утащил в лес, объел все конечности и прикопал. Девушка скончалась. Местные жители пытались принять меры, но, к сожалению, он на них кидался, и никто ничем не мог помочь», — сообщил собеседник агентства.

В настоящее время решается вопрос о том, что дальше делать с животным.

Также 19 августа стало известно, что в Кузбассе в районе приюта «Снежный Барс» (горный район Поднебесные Зубья) медведица напала на мужчину 1976 года рождения. Спасатели Междуреченского поискового аварийно-спасательного отряда быстро прибыли на место происшествия. Они оказали мужчине первую помощь и госпитализировали его.