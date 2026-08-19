Тела двух погибших на судне российских моряков доставят в РФ из Китая Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Власти Китая готовят отправку в Россию тел двух моряков, погибших на борту судна «Островной краб». Об этом РИА Новости сообщили в Сахалинском областном союзе организаций профсоюзов.

В настоящее время решается вопрос о транспортировке останков для проведения судебно-медицинской экспертизы и всестороннего расследования инцидента. Профсоюзная организация уточнила, что выясняет все обстоятельства трагедии, а само судно приписано к порту Малокурильское на острове Шикотан и проходило плановый ремонт в КНР.

По информации РЕН ТВ, всего на судне при неясных обстоятельствах скончались четыре человека. Супруга одного из погибших рассказала, что её муж мог умереть от сильной жары в каюте, так как в тот день температура на улице достигала 38–42 градусов по Цельсию, а все смерти произошли в течение одной недели.

Полиция уже передала материалы дела в Следственный комитет. Представитель компании-судовладельца назвал случившееся несчастным случаем и предлагал кремировать тело в Китае без вскрытия, однако родственники выступили категорически против этого.

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