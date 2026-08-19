Пенсионерам рассказали о компенсации за коммунальные услуги: кому положена и как получить

Финансист Медякова: пенсионеры могут получить субсидию на оплату ЖКУ Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Пенсионеры могут получить компенсацию за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), если расходы на оплату квартиры превышают установленный в регионе порог от дохода. Об этом РИА Новости рассказала эксперт Федерального методического центра повышения финансовой грамотности населения ИГСУ Президентской академии Екатерина Медякова.

По словам Медяковой, федеральный стандарт составляет 22%, однако в ряде регионов этот порог снижен.

Эксперт уточнила, что отдельные льготные категории пенсионеров — инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий, ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС, участники специальной военной операции и члены семей погибших военнослужащих — могут оформить компенсацию в размере 50% расходов на жилье и коммунальные услуги вне зависимости от уровня доходов. При этом Герои России, Советского Союза и Герои Труда имеют право на полную компенсацию расходов на ЖКУ.

Ранее член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Илья Вольфсон напомнил, что отъезд в отпуск или на дачу более чем на пять дней дает право на перерасчет платы за ЖКУ, прежде всего за вывоз мусора.