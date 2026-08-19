Девять человек погибли в результате пожара в индийском отеле Фото: REUTERS.

В индийском отеле в центре Калькутты произошел сильный ночной пожар, который унес жизни как минимум девяти человек. Еще шесть пострадавших получили ранения и были оперативно доставлены в ближайший госпиталь. Об этом пишет AP News.

Возгорание случилось примерно в половине второго ночи неподалеку от штаб-квартиры пожарной охраны штата Западная Бенгалия. На место происшествия сразу же выехали пять пожарных расчетов, а также спасатели и полицейские, которые приступили к эвакуации людей.

Сотрудник полиции в беседе с журналистами пояснил, что доступ к верхним этажам был сильно затруднен из-за едкого дыма, который мгновенно заполнил все коридоры. Несмотря на плотную задымленность, огнеборцам удалось взять пламя под контроль, после чего началась фаза разбора завалов и поиска оставшихся в номерах постояльцев.

Власти подчеркнули, что сейчас их главная задача — спасти всех, кто может оставаться внутри здания, а также выяснить точные причины случившегося, которые пока остаются неизвестными. Полиция уже подтвердила агентству PTI факт гибели девятерых человек, однако не исключено, что список жертв может увеличиться по мере обследования помещений.

Напомним, что аналогичная трагедия недавно произошла и в Ленинградской области, где огонь в двухэтажном доме в поселке Первомайское унес жизни троих человек.