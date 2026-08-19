Один человек погиб и четверо пострадали от ударов ВСУ по Донецку Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В ночь на 19 августа ВСУ нанесли удары по Донецку, в результате которых погиб один человек и еще четверо получили ранения. Об этом сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин в мессенджере «Макс».

В Калининском районе города в результате атаки беспилотников были полностью разрушены два торговых павильона, а также гараж и три автомобиля. Кроме того, осколки повредили остекление многоквартирного жилого дома, где теперь выбиты стекла в нескольких квартирах.

Среди пострадавших в этом районе оказались трое местных жителей: мужчины 1965 и 2000 годов рождения, а также девушка 2006 года рождения.

В Кировском районе Донецка под удар БПЛА попал частный дом, что привело к трагическим последствиям. Прямым попаданием была убита женщина 1964 года рождения, еще одна женщина 1978 года рождения получила ранения и была доставлена в больницу.

18 августа оперативный штаб Белгородской области сообщил о трагедии в поселке Октябрьский Белгородского округа. Там были найдены тела двоих мужчин, которые, по предварительным данным, погибли еще 15 августа в результате прилета боеприпаса.