Дональд Трамп приостановил введение 50% пошлин на товары из Канады Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп принял решение временно остановить введение повышенных пошлин на канадскую продукцию. Изначально планировалось, что с сегодняшнего дня они составят 50%, однако глава Белого дома дал сторонам еще три дня на урегулирование спорных вопросов.

Трамп пояснил, что пауза в торговых ограничениях стала возможной благодаря достигнутым договоренностям по проекту трубопровода Keystone XL. Этот инфраструктурный план ранее был отклонен администрацией предыдущего президента Джо Байдена. Однако теперь, после окончательного согласования документов стороны пришли к консенсусу, и проект может быть возрожден.

В агентстве Reuters отметили, что объявлению о приостановке пошлин предшествовала длительная фаза напряженных консультаций. Накануне Дональд Трамп провел встречу с премьер-министром Канады Марком Карни, и это уже был их второй диалог за последнюю неделю.

Напомним, что указ о введении дополнительных 50-процентных сборов на широкий перечень канадских товаров, включая алкоголь, стройматериалы и спортивный инвентарь, был подписан еще в июле.