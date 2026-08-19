Прохор Шаляпин признался, в чем завидует Филиппу Киркорову Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП

Певец Прохор Шаляпин признался, что завидует трудоспособности Филиппа Киркорова, но при этом не готов столько же работать. Поводом для откровения стало приобретение артистом просторного дома в Новой Москве, о чем он рассказал в беседе с KP.RU.

После участия в шоу и вирусных роликах Шаляпин зарабатывает на рекламе и корпоративах. Первые деньги он потратил на квартиру для мамы в Мытищах, а теперь купил себе загородный особняк площадью 1100 квадратных метров.

Певец признался, что в 1999 году, приехав в столицу, даже не мечтал о такой недвижимости. Он отметил, что артистический путь ненадежен, и многие талантливые коллеги остались без работы.

«Артистический путь очень зыбкий, многие гораздо более выдающиеся музыканты остались не у дел. Конечно, есть такие артисты, как Стас Михайлов, Дима Билан, Филипп Киркоров, которые заработали кровью и потом на свои дома. Я смотрю на это всегда с восхищением», — отметил артист.

Недавно Прохор возобновил общение с Киркоровым. Он пояснил, что порой завидовал коллеге, считая его настоящим тружеником. Однако внутренний голос тут же останавливал певца, напоминая, что для такого же результата нужно много работать, а сам артист не уверен, что ему это действительно необходимо.

Напомним, что Прохор Шаляпин помирился с Филиппом Киркоровым спустя 18 лет разногласий. Артист поделился, что между двумя исполнителями «встали две женщины».