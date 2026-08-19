Прохор Шаляпин: Ларису Долину мне искренне жаль, жизнь ее поколотила

Прохор Шаляпин Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Известный российский исполнитель и шоумен Прохор Шаляпин в эксклюзивном интервью KP.RU высказался о ситуации, в которой этой зимой оказалась Лариса Долина. Прохор признался, что ему жаль Ларису Александровну. И несмотря на их непростые отношения, он ее всегда уважал.

«Мне ее искренне жаль, потому что она очень долго шла к своему успеху. И жизнь ее поколотила хорошенько. В зрелом возрасте так опростоволоситься с этими мошенниками, настроить против себя всю страну...», - сказал Прохор Шаляпин.

Прохор Шаляпин показал журналистам "КП" свой новый дом Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Исполнитель признался нашему журналисту, что при этом никогда не любил Ларису Александровку. Он вспомнил один из споров с ней:

«Она: вы, «фабриканты», да кто вы такие? Говорю: я из «Фабрики звезд», но я в Академии Гнесиных учусь, у меня высшее музыкальное образование. И я, извините, ваш джаз тоже терпеть не могу. Это американская культура, не наша. Сказал, что я Зыкину слушаю, мне нравится хор Пятницкого. Но при этом я всегда Долину уважал», - подчеркнул Прохор.

Напомним, что Лариса Долина под влиянием украинских мошенников продала свою квартиру москвичке Полине Лурье. Однако отказалась покидать жилплощадь. Выселять народную артистку пришлось по суду - причем дело дошло до Верховного суда.

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