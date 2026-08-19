Американская ракета наследила на Луне: NASA показало кратер от ракеты на спутнике Земли

Пуск ракеты SpaceX Falcon 9. Фото: Spacex / Keystone Press Agency / Global Look Press

Американское космическое агентство NASA обнародовало снимки свежего кратера на Луне. Его диаметр достигает 18 метров, а глубина — около 3 метров. По данным ведомства, воронка появилась после падения отработавшей ступени ракеты SpaceX Falcon 9 ещё в январе 2025 года, однако удар пришёлся на 5 августа.

Снимки сделал орбитальный зонд Lunar Reconnaissance Orbiter. Учёные специально изучали кратер при разном освещении, чтобы разглядеть все детали. На фото отчётливо видны светлые и тёмные лучи, расходящиеся от центра.

Снимки Луны сделал орбитальный зонд Lunar Reconnaissance Orbiter. Фото: NASA

Специалисты пояснили, что тёмные полосы — это старая пыль и камни, которые веками обрабатывал солнечный ветер. А яркие участки у кромки — это свежие породы, выброшенные из глубины. В косвенном пересказе они отметили, что такое сравнение помогает понять возраст лунного грунта.

Ранее российские ученые впервые экспериментально оценили, сколько на Луне воды. Научный сотрудник Института геохимии и аналитической химии имени В. И. Вернадского (ГЕОХИ) РАН Мария Клюева рассказала KP.RU, что удалось выяснить исследователям.