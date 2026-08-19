Ученые научились предсказывать обучаемость собак

Нейробиолог Лебедев: МРТ мозга может оценить обучаемость собаки Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Нейробиолог Михаил Лебедев рассказал, что диффузионная МРТ (магнитно-резонансная томография) помогает оценить структуру мозга животных и спрогнозировать их успехи в дрессировке.

Как рассказал специалист, исследования показывают, что коммуникативные способности собак сформировались благодаря долгосрочной эволюции и индивидуальному обучению. Селекция перестроила нейронные сети, увеличив межполушарную асимметрию.

Сравнение результатов сканирования служебных собак показало, что дрессировка меняет сенсомоторные и слуховые пути. Прочность определенных связей позволяет точно определить потенциал животного. Лебедев отметил, что более высокая обучаемость оказалась связана с сильными связями сразу в пяти нейронных сетях, отвечающих за движение, планирование, звуки и тактильное восприятие.

Зоопсихолог Светлана Капустина в беседе с Life.ru объяснила, что кратковременный вой после ухода хозяина — нормальная реакция собаки. Однако, если же вой продолжается и сопровождается деструктивным поведением, это может указывать на тревогу разлуки. Причины включают тревогу от нервного состояния хозяина, недостаток физической нагрузки, впечатлений или слабую социализацию. Рекомендуется приучать питомца к одиночеству постепенно, увеличивая время отсутствия, и перед уходом давать ему возможность потратить энергию.