Эксперты предсказали масштабную трансформацию торговых центров в России: что произойдет с ТЦ

«Известия»: каждый десятый ТЦ в России рискует закрыться до конца 2027 года Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

До конца 2027 года рынок коммерческой недвижимости столкнется с серьезной трансформацией. Эксперты прогнозируют, что 500–700 торговых центров в России изменят профиль, а 150–250 объектов полностью прекратят работу. Под угрозой закрытия или реконцепции находится каждый десятый ТЦ. Об этом сообщают опрошенные «Известиями» эксперты.

Главной причиной изменений стал уход покупателей в онлайн. В зоне риска оказались крупные региональные моллы старше 10 лет с уклоном на одежду и электронику. Их доходность упала до 6–7% годовых против 10–12% у компактных районных центров. Владельцы вынуждены либо вкладываться в переформатирование зданий, либо сносить их ради новых проектов.

Согласно прогнозам, для покупателей перестройка рынка обернется ростом цен. Магазины с низкой посещаемостью вынуждены закладывать издержки в стоимость товаров. При этом бесконечно поднимать цены нельзя, поскольку это ускорит отток клиентов на маркетплейсы.

Как сообщает 360.ru, наценки в ТЦ в центре Москвы на 40–60% выше, чем в стрит-ритейле, из-за более широкого охвата аудитории. При одинаковом охвате разница в наценках сокращается. Отмечается, что ТЦ лучше для услуг «здесь и сейчас», а в товарных категориях эффект слабее из-за сравнения цен с маркетплейсами.