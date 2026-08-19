Прохор Шаляпин: Я мечтаю иметь троих детей!

Фото: Komsomolskaya Pravda/GLOBAL LOOK PRESS

Артист Прохор Шаляпин стал счастливым обладателем большого дома, в котором у него обязательно появится детская и, возможно, не одна. Об этом он рассказал в интервью KP.RU во время экскурсии по особняку.

Прохор заявил, что мечтает иметь троих детей, и его мама внуков ждет, но артист смотрит на этот вопрос философски.

«Я считаю, что смысл жизни человека в собственной реализации. Если дети есть - это замечательно. Но если их нет, на все воля Божья», - отметил он.

Да и Семейным Кодексом Прохор не очень доволен, поскольку считает, что права отцов не защищает слабо. Ведь частенько, отметил артист, при разводах бывшие жены запрещают встречаться и общаться отцам с их собственными детьми.

«Я насмотрелся этих историй», - заверил Шаляпин.

Так что пока Прохор ждет большую любовь.

«Мне очень хочется настоящую любовь встретить, чтобы прям окунуться в нее до одури и родить детей. А потом, если придется жалеть, то хотя бы будет о чем - что я любил...» - заключил артист.

В прошлом году, напомним, Прохор Шаляпин впервые стал отцом - правда, пока что только через сдачу донорского биоматериала в клинике. Однако артист признался - по документам официально он наследников не имеет.