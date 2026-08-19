Комитет Верховной рады поддержал назначение Хмары министром обороны Украины

Евгений Хмара. Фото: Danylo Antoniuk / Keystone Press Agency / Global Look Press

Комитет Верховной рады по обороне поддержал назначение Евгения Хмары главой Минобороны Украины. Об этом сообщило издание "РБК-Украина".

"Комитет Совета по обороне единогласно поддержал назначение Хмары министром обороны", - говорится в публикации.

По данным издания, "За" отдали свои голоса все 15 членов указанного комитета ВРУ. Уже сегодня в Раде ожидается голосование за кандидатуру Евгения Хмары.

Еще 16 июля Зеленский поручил врио председателя СБУ Хмаре исполнять обязанности министра обороны страны. По его словам, после того как необходимые юридические процедуры будут соблюдены, он обратится в Раду за поддержкой Хмары на должность главы минобороны Украины.

Как писал сайт KP.RU, днем ранее глава киевского режима Владимир Зеленский предложил в качестве кандидата на должность министра обороны Украины Хмару.