«Электроника» Владимира Торсуева госпитализировали: что случилось с актёром Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Актёр Владимир Торсуев, известный по роли Электроника в культовом советском фильме, был доставлен в больницу для планового медицинского обследования. Артист подтвердил эту информацию в беседе с «КП-Новосибирск», отметив, что причин для тревоги нет, так как госпитализация не связана с экстренными приступами.

Сам актер объяснил, что решение врачей о помещении в стационар связано с его возрастом и необходимостью проверить состояние организма. Торсуев напомнил, что ему недавно исполнилось 60 лет, и с возрастом появляются различные нюансы со здоровьем, поэтому медики решили провести полное комплексное обследование, чтобы исключить любые риски.

В настоящий момент Владимир проходит все необходимые диагностические процедуры, специалисты тщательно изучают его состояние. Из-за напряженного графика обследований артист ненадолго прервал общение с прессой, сославшись на занятость в больнице.

Стоит добавить, что недавно Торсуев тяжело переживал уход из жизни своего друга и коллеги Василия Скромного, который исполнил роль Макара Гусева в том же знаменитом фильме. Актер признавался журналистам, что потеря близкого товарища стала для него большим эмоциональным ударом, ведь их многолетняя дружба была для него очень важна.