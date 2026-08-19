Военнослужащим МЧС РФ хотят разрешить применять силу и огнестрельное оружие Фото: Ольга ЮШКОВА.

Военнослужащим спасательных воинских формирований МЧС РФ могут разрешить применять силу и огнестрельное оружие лично или в составе подразделения при выполнении задач. Об этом сообщило издание "Ведомости" со ссылкой на источники.

В материале отметили, что такой законопроект при условии доработки одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Инициатива предполагает внесение изменений в закон о гражданской обороне и дополнение нормы о госзащите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов.

По данным издания, проект закона предусматривает, что военнослужащие МЧС могут применять силу, если несиловые способы не помогают выполнять свои обязанности. Огнестрельное оружие разрешат применять, например, для пресечения попытки завладеть транспортом или военной техникой, а также для защиты военнослужащих, сотрудников Федеральной противопожарной службы (ФПС) и федеральных госслужащих от нападения, угрожающего их жизни и здоровью.

Как писал сайт KP.RU, в марте МЧС РФ подготовило проект указа президента о военной службе в ФПС. Согласно пояснительной записке, документ разработан для установления правовых основ прохождения военными службы в ФПС.