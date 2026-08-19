Пасечник: Трое сотрудников "Лугансктепла" погибли из-за атаки ВСУ Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Боевики ВСУ атаковали в Рубежном ЛНР машину "Лугансктепла", в результате трое работников погибли. Об этом сообщил глава республики Леонид Пасечник.

"Республика подверглась массированной атаке ВФУ: 3 человека погибли, 10 получили ранения", - написал он.

По его данным, в Рубежном после атаки на автомобиль аварийной бригады еще двое получили ранения. В Луганске ранения получили два мирных жителя, в Лисичанске пострадали две женщины. В Старобельском округе атакован грузовой автомобиль, водитель ранен.

Также он отметил, что украинские националисты ударили по спецтехнике, задействованной в дорожных работах в ЛНР, ранены трое сотрудников.

Как писал сайт KP.RU, 13 августа стало известно, что ЛНР непрерывно атаковали вражеские беспилотники. Противник целенаправленно бил по гражданским объектам и жилым кварталам. В результате террористических атак пострадали 11 мирных жителей, среди которых – несовершеннолетний.