Ростех передал Минобороны новую партию «Панцирей» Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Холдинг «Высокоточные комплексы» Ростеха поставил Министерству обороны РФ новую партию зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С» и стационарных систем «Панцирь-СМД». Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации.

Техника успешно прошла необходимые испытания и была принята представителями военной приемки. Командир подразделения противовоздушной обороны группировки войск «Север» с позывным Волк отметил высокую эффективность «Панциря-С». По его словам, личный состав хорошо знаком с комплексом, оперативно доставил его в пункт дислокации и задействовал в боевом дежурстве по ПВО.

В Ростехе уточнили, что «Панцирь-С» применяется для защиты военных и промышленных объектов от самолетов, вертолетов, крылатых ракет, а «Панцирь-СМД» лучше подходит для отражения массированных атак беспилотников.

Ранее холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации поставил в войска очередную партию выносных пусковых установок и ракет противотанкового ракетного комплекса «Корнет». В Ростехе отмечали, что ПТРК «Корнет» массово применяется в российских войсках.