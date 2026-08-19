Там погибал каждый десятый: почему тело россиянки Наговицыной не эвакуируют с пика Победы Фото: личный архив Натальи Наговицыной

Тело альпинистки Натальи Наговициной, погибшей год назад при восхождении на пик Победы, остается на вершине горы. Спасательные группы не смогли добраться до него в этом сезоне, а сейчас подъемы на высочайшую гору Тянь-Шаня и Кыргызстана уже закрыты. Об этом сообщает «КП-Пермь» со ссылкой на председателя комиссии по классическому альпинизму Федерации альпинизма России Александра Яковенко.

Специалист, который сам трижды поднимался на пик Победы, пояснил, что эвакуация тела с такой высоты практически невозможна. Он отметил, что эта гора значительно сложнее Эвереста, а на ее вершине условия не позволяют проводить спасательные операции. По его словам, с 1950-х годов по 2025 год пик Победы покорили всего 909 человек, при этом 87 альпинистов, включая шесть женщин, погибли.

Яковенко напомнил, что незадолго до трагедии с группой Наговициной на горе пытались подняться двое иранцев, но они тоже не выжили. Специалист уточнил, что за всю историю было около 20 случаев, когда тела погибших удавалось спустить, однако все эти операции проходили на высоте до семи тысяч метров, а не на гребне. Остальные альпинисты, погибшие выше, так и остаются лежать на склонах навсегда.

Известно, что Наталья Наговицына отправилась на пик Победы прошлым летом в составе международной группы из четырех человек. Сезон тогда уже заканчивался, и погодные условия делали восхождение крайне рискованным. Опытные коллеги отговаривали спортсменку от подъема, однако она стремилась покорить свой пятый семитысячник и получить звание «снежного барса». Трагедия произошла, когда альпинистка осталась одна в палатке на высоте более семи тысяч метров.