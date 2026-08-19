Почему человек часто болеет в межсезонье: виновата не погода

Ульяна Махова: Холод не вызывает простуду. Фото: Nikolay Gyngazov / Russian Look / Global Look Press

Массовые заболевания в межсезонье связаны с уникальной комбинацией физиологических и экологических факторов. Об этом в беседе с RuNews24.ru рассказала ассистент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета Ульяна Махова.

«Холод сам по себе не вызывает простуду, ее вызывают вирусы. Если стоять раздетым в стерильной тайге, получишь переохлаждение, но не ОРВИ», — заявила она.

Как пояснила эксперт, при вдыхании морозного воздуха температура в носу падает с 37°C до 33°C. Из-за этого защитные везикулы вырабатываются на 42% хуже, а риновирусы начинают размножаться значительно активнее.

Дополнительную нагрузку создают микрочастицы пыли PM2.5, сухой воздух в помещениях из-за отопления и резкие перепады атмосферного давления, вызывающие спазм сосудов слизистой.

Кроме того, осенью и весной человек чаще находится в закрытых коллективах, где скапливаются мутировавшие штаммы, а истощение запасов витамина D и дефицит свежих овощей в рационе ослабляют иммунитет.

Для эффективной защиты организма в межсезонье Махова рекомендует поддерживать дома влажность 40–60% и регулярно проветривать комнаты, промывать нос солевыми растворами после улицы, обеспечить полноценный ночной сон, а также сбалансировать рацион за счет белка, квашеных овощей и полезных жиров.