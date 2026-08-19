Курсы Дмитрия Нагиева в Дубае провалились: шоумену пришлось делать огромные скидки Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Спрос на мастер-классы известного актёра и шоумена Дмитрия Нагиева оказался ниже ожидаемого, из-за чего артисту пришлось пойти на уступки. Он принял решение уменьшить стоимость обучающих программ в Дубае, чтобы привлечь больше желающих. Как сообщает Mash, причиной пересмотра прайса стал именно недобор учеников.

Наибольшая скидка коснулась самого краткосрочного интенсива, его цена опустилась на 243 тысячи рублей. Двухдневный курс подешевел почти на треть — теперь он обойдется в 292 тысячи рублей. Недельная программа стала доступнее на 27%, её стоимость снижена до 462 тысяч рублей, а общая экономия при покупке всех трех курсов достигает 535 тысяч рублей.

Отмечается, что даже обновленные расценки не смогли обеспечить полную заполняемость аудиторий. На двухдневный интенсив записалось только 15 человек при максимально возможных 25, а на недельный — аналогичное количество участников. Самая сложная ситуация сложилась с однодневным занятием: если в прошлый раз его посетили пять человек, то на предстоящий поток заявки подали лишь двое.

Содержание учебной программы при этом остается практически неизменным на протяжении длительного времени. Собеседники издания отметили, что еще в январе подобные интенсивы приносили артисту более 90 миллионов рублей в год всего за девять дней работы.

Ранее стало известно, что Дмитрий Нагиев владеет недвижимостью в России и других странах на сумму более 700 миллионов рублей. Его апартаменты в Дубае оценили в 300 миллионов рублей.