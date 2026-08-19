Памфилова: Свыше 1,57 млн россиян пожелали проголосовать онлайн на выборах Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Проголосовать онлайн на выборах в Государственную думу РФ в сентябре изъявили желание уже более 1,57 млн человек. Об этом сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

Также председатель ЦИК РФ отметила, что на сентябрьские выборы в 39 законодательных собраний всего зарегистрировано 18 478 кандидатов. По ее словам, всего на выборах в Госдуму по федеральным и одномандатным округам зарегистрировали 4 436 кандидатов. А на выборы глав восьми регионов регистрацию прошли 39 кандидатов от восьми партий.

Кроме того, Памфилова рассказала, что дистанционное электронное голосование на предстоящих выборах будет применяться в 33 регионах страны, в том числе и в Москве. Глава ЦИК подчеркнула, что система защиты от хакерских атак была усилена. При этом Памфилова выразила уверенность, что дистанционное голосование пройдет штатно.