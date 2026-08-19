Посол Ирана Джалали: Киев ещё не выплатил компенсацию Тегерану за удар по судну Фото: REUTERS.

Власти Украины до сих пор не перечислили Ирану компенсацию за инцидент с торговым судном в Каспийском море. Переговоры по этому вопросу продолжаются, но окончательного решения пока не принято. Об заявил посол Исламской Республики в Москве Казем Джалали в беседе с РИА Новости

«На данном этапе Иран добивается компенсации от правительства Украины и выплаты компенсаций пострадавшим в результате инцидента», — указал дипломат.

Джалали пояснил, что стороны сейчас активно обсуждают детали и размеры возможной компенсации. Иранский посол выразил надежду, что диалог завершится положительным результатом.

Напомним, что 25 июля Министерство иностранных дел Ирана официально заявило об атаке Вооруженных сил Украины на иранское торговое судно, находившееся в акватории Каспия. В результате удара на борту прогремел взрыв, который привел к гибели одного моряка и ранению еще одного члена экипажа.