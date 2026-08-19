Европу могут накрыть чудовищные штормы: этому есть причина Фото: REUTERS.

Европейские ученые бьют тревогу: из-за рекордного нагрева Средиземного моря континент рискует столкнуться с затяжной серией мощных штормов и ураганов. Такой вывод содержится в исследовании группы World Weather Attribution, которое приводит Bloomberg.

Специалисты выяснили, что Средиземное море прогревается вдвое быстрее, чем Мировой океан. В июне у побережья Испании и в Атлантике температура воды местами превысила норму на 6 градусов, что дает штормам дополнительную энергию и делает их более продолжительными.

Исследовательница из Бернского университета Кэтрин Грегори пояснила, что высокая температура поверхности моря подпитывает циклоны, позволяя им существовать дольше. Она отметила, что изучение влияния морских волн тепла на людей сейчас становится одной из важнейших задач климатологии.

Ученые установили, что виной всему — антропогенное глобальное потепление. В Европе, которая нагревается быстрее всех других континентов, нынешним летом жара уже унесла жизни около 25 тысяч человек, а также ударила по экономике, энергетике и инфраструктуре.

Специалист Имперского колледжа Фридерике Отто добавила, что тепловой купол, накрывший Западную Европу, спровоцировал жару одновременно и на суше, и в океане. По ее словам, горячие моря нагревают побережье, создавая замкнутый круг: вода долго не остывает, повышает влажность и мешает ночному охлаждению.

Грегори уточнила, что в такую жару влажный воздух с моря становится крайне опасным для человека. Ранее подобный эффект наблюдали в Азии, но теперь он все чаще фиксируется и в Южной Европе.