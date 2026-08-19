Годы нулевой выручки: подробности о компании SAY Agency, организующей концерт Канье Уэста

Организующая концерт Канье Уэста SAY Agency показывала незначительную прибыль Фото: Javier Rojas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Компания SAY Agency, которая организовывает октябрьские концерты американского рэпера Канье Уэста, на протяжении длительного времени показывала незначительную прибыль. Это выяснил сайт KP.RU c помощью сервиса проверки контрагентов Rusprofile.

По данным сервиса, компания SAY Agency в 2025 году выручила 346 млн рублей, но завершила год с убытком в 163 млн рублей.

ООО "Сэй Эдженси" зарегистрировано в Москве в 2017 году, основной вид деятельности — "Деятельность учреждений культуры и искусства". Учредителями в равных долях являются Татьяна Кондратенко и Анна Субчева. Последняя также занимает должность гендиректора компании.

При этом финпоказатели организации до прошлого года были не впечатляющими. В основном, в 2017-2024 годах SAY Agency показывала нулевые, либо незначительные выручку и прибыль.

SAY Agency позиционирует себя как организатора концертов мировых исполнителей. В числе звезд, с которыми агентство работало или работает, — Flo Rida, K-Maro, Al Bano, Vini Vici, Paul Oakenfold, Paul van Dyk, Jay Sean и другие.

Как писал ранее сайт KP.RU, музыкальный коллектив "Звери" увеличил выручку за год почти в полтора раза — до 125 млн рублей. Чистая прибыль снизилась с 67 млн до 8,9 млн рублей. Для ООО "Звери" 2025 год стал рекордным по выручке.