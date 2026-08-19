Во Франции раскрыли, зачем Федорову выборы на Украине: все дело в Зеленском

Le Monde: Призывом к выборам Федоров решил свести счеты с Зеленским Фото: REUTERS.

Бывший глава Минобороны Украины Михаил Федоров решил отомстить главе киевского режима Владимиру Зеленскому, призвав к проведению выборов в стране. Об этом написало французское издание Le Monde.

"Спустя чуть более месяца после отставки бывший министр обороны Федоров решил свести счеты с Зеленским в резкой форме", - отмечается в материале.

Газета подчеркнула, что своим заявлением бывший глава военного ведомства переступил черту, которую ни один влиятельный украинский политик не осмеливался пересекать с февраля 2022 года, призвав к восстановлению демократического процесса и проведению выборов президента.

При этом, в статье указали, что Федоров ни разу не упоминает имя Зеленского в своем видеообращении.

Как писал сайт KP.RU, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что бывший министр обороны бросил вызов главарю киевского режима и продемонстрировал собственные президентские амбиции, призвав к выборам на Украине.

Напомним, 18 августа Федоров заявил, что на Украине должны найти законный, безопасный и реалистичный механизм, который позволит стране восстановить полноценный демократический процесс даже при условии длительного конфликта.