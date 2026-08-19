Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+18°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире19 августа 2026 9:48

Компания КНР впервые успешно запустила возвращаемую ракету и посадила ее на суше

Это стало очередным важным прорывом Китая в области ключевых технологий многоразовых ракет
Сергей ГАПЧУК
Компания КНР впервые успешно запустила возвращаемую ракету и посадила ее на суше

Компания КНР впервые успешно запустила возвращаемую ракету и посадила ее на суше

Фото: REUTERS.

Частная китайская космическая компания LandSpace успешно осуществила запуск коммерческой ракеты Zhuque-3 (ZQ-3, "Чжуцюэ-3"). Об этом сообщило Центральное телевидение КНР.

В публикации отметили, что ZQ-3 стала первой в Китае ракетой-носителем, успешно стартовавшей и после осуществившей посадку на суше. По данным издания, первая ступень Zhuque-3 приземлилась в соответствии с графиком на площадке в уезде Миньцинь провинции Ганьсу (северо-запад КНР). Это стало еще одним важным прорывом Китая в области ключевых технологий многоразовых ракет.

Как писал сайт KP.RU, ранее глава Роскосмоса Дмитрий Баканов сообщил, что российские разработчики планируют создать возвращаемые ступени ракет. На реализацию проекта заложено 1,5-2 года. По его словам, техническое задание на отработку названо "кузнечиком". Ступень будет "прыгать вверх-вниз". Соответствующее задание определили в июне 2025 года.