Компания КНР впервые успешно запустила возвращаемую ракету и посадила ее на суше Фото: REUTERS.

Частная китайская космическая компания LandSpace успешно осуществила запуск коммерческой ракеты Zhuque-3 (ZQ-3, "Чжуцюэ-3"). Об этом сообщило Центральное телевидение КНР.

В публикации отметили, что ZQ-3 стала первой в Китае ракетой-носителем, успешно стартовавшей и после осуществившей посадку на суше. По данным издания, первая ступень Zhuque-3 приземлилась в соответствии с графиком на площадке в уезде Миньцинь провинции Ганьсу (северо-запад КНР). Это стало еще одним важным прорывом Китая в области ключевых технологий многоразовых ракет.

Как писал сайт KP.RU, ранее глава Роскосмоса Дмитрий Баканов сообщил, что российские разработчики планируют создать возвращаемые ступени ракет. На реализацию проекта заложено 1,5-2 года. По его словам, техническое задание на отработку названо "кузнечиком". Ступень будет "прыгать вверх-вниз". Соответствующее задание определили в июне 2025 года.