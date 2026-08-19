Лантратова: среди обменянных у Украины российских военных был 31 раненый Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ. Перейти в Фотобанк КП

В результате переговорного процесса между Москвой и Киевом на родину удалось вернуть 31 раненого российского военнослужащего. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.

«Сегодня домой возвращаются 103 наших бойца. Особенно важно, что удалось вернуть 31 раненого военнослужащего. Сейчас им нужны лечение, забота и время на восстановление», — уточнила омбудсмен в беседе с журналистами.

Омбудсмен Лантратова лично встретила освобождённых из украинского плена российских бойцов.

Сразу после возвращения все освобожденные бойцы были доставлены на территорию Белоруссии, где им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. Стоит отметить, что Россия и Украина провели обмен пленными по формуле 103 на 103.

Представители российского Минобороны уточнили, что значительную посредническую роль в организации этого гуманитарного акта сыграли Объединенные Арабские Эмираты.