Минобороны: Россия и Украина провели обмен пленными по формуле 103 на 103

Минобороны РФ рассказало, что более сотни российских бойцов возвращаются домой Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Россия и Украина провели новый обмен пленными, каждая из сторон передала друг другу 103 человека. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

Согласно имеющимся данным, посредником при обмене выступали Объединенные Арабские Эмираты. Власти страны помогли странам со всеми гуманитарными вопросами.

«С подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 103 российских военнослужащих. Взамен переданы 103 военнопленных ВСУ», - следует из сводки ведомства.

Как уточнили в министерстве, сейчас бойцы ВС РФ находятся на территории Белоруссии. Уже совсем скоро они вернутся к своим родным. В настоящий момент с солдатами работает уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова. Ведомство подчеркнуло, что всем военным окажут обязательную психологическую и медицинскую помощь до возвращения на родину.

Ранее Лантратова заявляла, что переговоры по обмену пленными между Москвой и Киевом не прекращаются. Они ведутся все время. По ее словам, российские власти делают все возможное, чтобы вернуть своих бойцов домой в целости.